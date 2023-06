Champions League, la coppa parla italiano: da Avellino a Istanbul

Il 10 giugno è arrivato e stasera la coppa dalle grandi orecchie volerà dalla Turchia verso l' Inghilterra o l' Italia . Verso Manchester sponda City o Milano in casa Inter . A Istanbul è il giorno della finale 2023 di Champions League . Parola al campo. Si vedrà chi la spunterà. Di certo c'è già motivo per provare un orgoglio tricolore perché la coppa è Made in Italy , realizzata dalla Iaco Group di Avellino , azienda diventata da anni leader nel settore della produzione dei trofei per i più grandi eventi sportivi del mondo.

Champions League, la coppa dalle grandi orecchie è prodotta da un'azienda irpina

Il Ceo di Iaco Group, Alberto Iacovacci, è sbarcato a Istanbul per assistere alla finalissima della Champions League tra Inter e Manchester City. Impossibile rinunciare all’evento più importante del calcio continentale all’Olympic Ataturk Stadium con l'orgoglio che tutti gli occhi saranno puntati su quella coppa: “Un prodotto d’eccellenza per un evento straordinario come la finale di Champions League – spiega Alberto Iacovacci, invitato speciale dell’Uefa -. Per la nostra azienda sarà un’altra serata speciale che regalerà sicuramente emozioni indescrivibili. Non mi sbilancio sulla finale ma spero che la Coppa finisca nelle mani dell’Inter dell’amico Marotta. In ogni caso posso dire che ha già trionfato il Made in Italy”.

Ieri sera, 9 giugno, Alberto Iacovacci ha partecipato all’esclusiva cena di gala, organizzata dall’Uefa. Un momento speciale alla presenza del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, del presidente dell’Inter, Steven Zhang, accompagnato da Beppe Marotta e Alessandro Antonello, dal proprietario del City, lo sceicco Mansour, dal presidente del Psg e dell'ECA, Nasser Al Khelaifi.