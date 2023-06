Le wags Inter e le reazioni social al ko in finale di Champions

Lady D'Ambrosio, l'insegnamento dopo la sconfitta dell'Inter in Champions

Tra le prime a commentare su Instagram la debacle della squadra di Inzaghi è stata Enza De Cristofaro, moglie di Danilo D'Ambrosio (che la chiese in moglie durante un flash mob in Piazza del Duomo nel 2015). La coppia ha due figli, Leonardo e Ludovico, che hanno assistito entrambi alla finale di Champions. In una Instagram stories Enza ha riportato il commento di uno dei figli: "Mamma ho capito che l'Inter mi piace più dei pokemon", a commento la moglie del calciatore ha scritto: "I momenti di sconforto insegnano". Subito dopo la wag ha condiviso un'altra immagine, raffigurante l'arrivo a Milano, a commento della quale ha scritto: "Che fantastica storia".