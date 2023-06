Champions, Guardiola e Manchester come Ferguson e Milano

Chiamatelo ora con quei nomignoli dispregiativi che l’hanno accompagnato dopo il ko di 2 anni fa in finale contro il Chelsea. Chiamatelo ora “Fraudiola”, definitelo ora bluff, provate a dire adesso che “vinceva le Champions League solo quando aveva Messi”. Pep Guardiola l’ha rifatto, ha di nuovo sollevato la Coppa per club più importante d’Europa: l’ha rivinta senza che il City dominasse più di tanto. L’ha rifatto grazie al cuore dei suoi ragazzi, capaci di resistere per un tempo e mezzo a un Inter encomiabile per poi punirla a 22' dalla fine. Aveva le farfalle nello stomaco, alla vigilia, il Mago di Santpedor. Non aveva dubbi che, se avesse perso a Istanbul, questa stagione che ha portato a Etihad Premier League e FA Cup si sarebbe trasformata, per i media e gli anti, in un fallimento. E invece Pep da ieri sera è l’unico allenatore in Inghilterra, assieme a quel mito di Sir Alex Ferguson, ad aver centrato il Treble, come fece lo scozzese con lo United nel 1999 (consentendo a Manchester di eguagliare Milano: fino a ieri era l’unica città ad avere vinto il trofeo con due squadre differenti). Da ieri la festa è solo dell’altra metà del cielo di Manchester, quella Bluemooner. Pep è, per dirla con gli Oasis, il gruppo musicale più Citizen del Pianeta, il Wonderwall, il muro delle meraviglie della gente di Manchester che per troppi anni aveva visto solo festeggiare i cugini Red Devils.