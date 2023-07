UEFA, stop retrocessioni: la novità per Champions e Europa League

La UEFA ha deciso di cambiare tutto per quanto riguarda i nuovi format delle competizioni europee. Una svolta che è stata approvata anche dall'ECA ( European Club Association) . Già un anno fa circa il Comitato Esecutivo, riunitosi a Vienna, ha approvato le idee e le novità a partire dalla stagione 2024/25 per quanto riguarda le tre Coppe europee per club, togliendo la classica fase a gironi e mettendo un raggruppamento unico.

In Champions si passerà da 32 a 36 squadre e ogni formazione disputerà otto partite (4 in casa e 4 in trasferta). Variazioni simili saranno applicate nell'Europa League (8 partite nella fase campionato) e nella Conference League (6 partite), anche in questo caso le due competizioni potrebbero essere allargate a 36 squadre. La grande novità è che l'UEFA abolirà le retrocessioni.

Coppe Europee, come cambia il nuovo format

Non ci sarà più, sempre a partire dalla stagione 2024-25, il passaggio da una competizione all'altra delle terze classificate nella fase a gironi. Una svolta epocale decisa dall'UEFA nel suo nuovo format per quanto riguarda Champions ed Europa League. Quindi come funzionerà tra una stagione? Sostanzialmente nel mini campionato che si andrà a formare passeranno le prime otto di ogni classifica, mentre le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta per qualificarsi agli ottavi di finale. Per quanto riguarda le società dal 25esimo posto in giù fino al 36esimo, invece, verranno tutte eliminate dalle varie competizioni UEFA.