Mertens, gol pazzesco col Galatasaray al volo, Zaniolo sbalordito

Dries Mertens non è nuovo a gol belli, soprattutto in maglia Napoli tra campionato e Champions League ha fatto vedere tutte le sue doti in tal senso. Con Sarri si è riscoperto anche bomber, un 9 atipico capace di legare il gioco e finalizzare e ora è tornato a giocare più arretrato, sulla trequarti dietro alla punta perché anche nell'ultimo passaggio è spesso decisivo. In Turchia è arrivato un anno fa, era il 6 agosto, e ci ha messo poco a entrare nel cuore dei tifosi giallorossi.

Mertens, gol Champions e reazione Zaniolo

Sei gol e tre assist questo il bottino di Mertens nella sua prima stagione in maglia Galatasaray, dove ha contribuito in maniera importante alla conquista del titolo. Successo che ha permesso alla squadra di qualificarsi per i preliminari di Champions League. Sulla strada dei giallorossi c'è stato lo Zalgaris, che ha venduto cara la pelle prima di lasciar spazio ai campioni di Turchia. Il 2 a 2 dell'andata ha lanciato qualche segnale di pericolo alla squadra di Okan Burk. Serviva una vittoria e dunque dentro il belga nell'undici titolare (in attesa di rivedere Icardi, ufficializzato qualche giorno fa dal club), mentre ai box Zaniolo per alcuni problemi fisici (era in tribuna a seguire la squadra). Una sfida piuttosto equilibrata nonostante sulla carta il Galatasaray sia favorito. A spostare la bilancia a favore dei giallorossi è stato proprio l'ex Napoli alla mezz'ora.

Allo scoccare dei 30' di gioco è arrivato il calcio d'angolo per la squadra di casa. Tutti pensano a un cross in mezzo, ma ecco lo schema: Aktrukoglu vede Mertens qualche metro fuori dall'area di rigore e lo serve con un pallone preciso, il belga non ci pensa due volte e con un destro al volo scarica un potente tiro verso la porta che si insacca alle spalle di Gertmonas. Pubblico tutto in piedi per applaudire il gol sensazionale dell'attaccante, accompagnato dall'esultanza a imitare un colpo da golf e dalla reazione sbalordita dei compagni: Bardakci si è messo le mani nei capelli e Zaniolo in tribuna è rimasto senza parole per la prodezza del belga. Una rete che ha permesso ai giallorossi di avanzare al terzo turno di qualificazioni in Champions dove affronterà, sempre in una sfida andata e ritorno, gli sloveni dell'Olimpija Ljubljana.