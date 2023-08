Champions, l'incredibile storia: elimina il papà allenatore con una tripletta

Figlio ingrato. Il secondo turno di qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha regalato una singolare storia da raccontare in occasione della sfida tra i danesi del Copenhagen e gli islandesi del Breidablik .

L'ha spuntata senza affanni Copenhagen, che tra andata (1-4) e ritorno (6-3) ha asfaltato i dirimpettai staccando il pass per continuare la sua corsa verso la fase a gironi. A chiudere i conti è stata una tripletta di Orri Oskarsson: il figlio dell'allenatore del Breidbalik, Oskar Hrafn Thorvaldsson.

Oskarsson, tripletta al papà che lo aveva fatto esordire a 13 anni

A 18 anni Oskarsson si è tolto la più singolare delle soddisfazioni: quella di realizzare i suoi primi gol in una competizione europea contro suo papà che nel 2018 lo ha fatto esordire in prima squadra al Grotta all'età di 13 anni e 354 giorni contro l'Hetti, nella seconda divisione islandese: debutto con doppietta. Non farà la differenza nel Rankign Uefa, ma resta una bella soddisfazione e sono gol pesanti.