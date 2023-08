Ranking UEFA aggiornato, Juve in top 10 e altre due italiane in classifica

L'UEFA ogni anno aggiorna il Ranking UEFA in base ai punteggi ottenuti dei club e sommati nelle ultime cinque stagioni in Europa. Classifica modificata per la stagione corrente, ovvero 2023-24 dopo aver scartato il punteggio della stagione 2018-19. Numeri buoni per le italiane, con tre club nelle prime dieci: Inter , Juventus e Roma . I nerazzurri sono nella Top10 grazie alla finale conquistata in Champions (poi persa col City) nell'ultima annata , così come i bianconeri e i giallorossi, rispettivamente in semifinale e finale di Europa League .

I coefficienti di ogni squadra dello stesso paese vengono sommati per determinare il Ranking UEFA per Nazioni, utile per determinare il numero di club della medesima nazione che possono partecipare alle tre competizioni (l'Italia ad esempio, dopo la riforma del 2018 che ha premiato le prime quattro in questa classifica, ne ha 7 essendo al quarto posto). Ma qual è la classifica generale? E chi è nelle prime posizioni?

Ranking UEFA, coefficienti e classifica

A guidare il Ranking UEFA per club è il Manchester City di Guardiola (120 coefficiente), forte della vittoria della Champions contro l'Inter grazie alla rete di Rodri, e redcue da ottimi risultati negli ultimi anni. Staccato di pochi punti, a 116, c'è il Bayern Monaco e sul terzo gradino del podio il Real Madrid con 102. Poi arrivano le altre inglesi: Chelsea e Liverpool al quarto e quinto posto con 96 e 94, un punto in meno dei reds per il Psg ma davanti al Manchester United. Da qui ecco le tre italiane: Inter (81), Juventus (esclusa per la stagione 2023-24 alla Conference per il caso plusvalenze) e Roma appaiate al nono posto con 80.

A sorprendere è il salto all'indietro del Barcellona, 'retrocesso' di quattro posizioni al 13esimo posto con il Dortmund con 68 di coefficiente. Discorso diverso per le altre italiane: il Napoli è salito al 18esimo posto (63), mentre l'Atalanta è al 23esimo con Eintracht e Shakthar (53). Anche il Milan è salito di tre posizioni, dopo la semifinale di Champions raggiunta nell'ultima stagione (33esimo a 43 punti), e la Lazio (42esima a 36 pt). Nelle prime cento posizioni anche Fiorentina e Torino rispettivamente al 72esimo (20 pt) e 99esimo (13,86 pt). L'altro passo fondamentale è capire come vengono assegnati questi punteggi.