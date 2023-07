Juve-Uefa, la decisione ufficiale: un anno fuori dalle Coppe e maxi multa

TORINO - E' arrivata la decisione della Uefa sulla Juventus per via del caso plusvalenze : esclusione dalla prossima Conference League . La Uefa ha anche deciso di imporre al club un contributo finanziario aggiuntivo di 20 milioni di euro . Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.

I bianconeri non disputeranno quindi nel 2023-2024 la terza competizione europea conquistata con il settimo posto dello scorso anno in Serie A per gli illeciti legati alla vicenda plusvalenze e stipendi. Al suo posto della squadra bianconera, in Conference League, ci sarà la Fiorentina. Lo ha deciso la Prima Camera del CFCB della Uefa, presieduta da Sunil Gulati, in violazione del quadro normativo e dell'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022.

Juve, il comunicato ufficiale dell'Uefa

"L'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha concluso che la Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA" si legge sul sito ufficiale dell'Uefa.