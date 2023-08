Brignoli, dal gol al Milan a eroe Champions: protagonista col Panathinaikos

I grechi sono riusciti a superare il turno dopo aver vinto la gara d'andata per 1 a 0 con la rete di Bernard e perso quella di ritorno 2 a 1 in Francia. Non è bastata la doppietta di Aubameyang perchè al 99esimo minuto Ioannidis ha segnato il rigore, assegnato dal Var, utile a portare la sfida ai tempi supplementari. Da qui è salito in cattedera l'estremo difensore italiano, ma non è la prima volta per lui.

Brignoli, eroe Panathinaikos e quel gol al Milan

Brignoli ha iniziato il suo terzo anno in Grecia e con la maglia del Panathinaikos si sta togliendo grandissime soddisfazioni e, dopo aver centrato la qualificazione ai preliminari di Champions con il secondo posto in campionato, è riuscito a essere decisivo anche nella notte di Marsiglia. I francesi, favoriti sulla carta, sono usciti sconfitti grazie alle parate del portiere italiano, ma non è stata la prima volta in cui l'estremo difensore si è reso protagonista. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare alla stagione di Serie A 2017-18 e allo stadio Ciro Vigorito.

Il motivo? In una giornata fredda di dicembre (il 3 per l'esattezza) il Benevento è sceso in campo contro il Milan di Gattuso. Sotto 2 a 1 e in pieno recupero Brignoli ha ricevuto l'ok per andare in area e saltare in un calcio d'angolo a favore. Spiovente in area e a incocciare il pallone di testa è stato proprio l'estremo difensore. Una rete storica per il primo punto dei campani in massima serie. Dal gol ai rossoneri fino alla Grecia dove ora spera di essere ancora decisivo per il prossimo turno di Champions. Il Panathinaikos affronerà il Braga tra andata e ritorno (23 e 29 agosto) con la possibilità di giocarsi la qualificazione ai gironi di Coppa.