Icardi show, Galatasaray vede i gironi Champions. Panathinaikos ko a Braga

MOLDE (Norvegia) - Parte con un successo in Norvegia la prima delle due finali dei preliminari di Champions League per il Galatasaray di Okan Buruk.

Con Muslera e Mertens in campo dal 1', sono altre due vecchie conoscenze della Serie A ad andare a segno per il club di Istanbul: l'ex Roma Sergio Oliveira al 25' e quattro minuti più tardi Mauro Icardi rimontano il vantaggio del Molde firmato da Ellingsen all'8'. Dopo il 3-1 annullato dal Var ad Akgun al 43', Haugen al 56' riporta il risultato in bilico quindi, al 94', l'argentino in Italia con Sampdoria e Inter regala a Midtsjo l'assist del definitivo 3-2.

Molde-Galatasaray, tabellino e statistiche

Panathinaikos ko a Braga, 0-0 tra Maccabi e Young Boys

Il Panathinaikos degli ex Juventus Brignoli e Magnusson cade 2-1 in Portogallo contro lo Sporting Braga: decidono l'incontro Abel Ruiz al 51' e Djalo al 73', inutile il gol della bandiera ospite firmato dall'italo-argentino Daniel Mancini al 95'. Finisce senza reti, invece, la sfida tra gli israeliani del Maccabi Haifa, mattatori dei bianconeri nel girone di Champions dello scorso anno, e gli svizzeri dello Young Boys.

Sporting Braga-Panathinaikos, tabellino e statistiche

Maccabi Haifa-Young Boys, tabellino e statistiche