Champions, ossessione Psg: Luis Enrique rassegnato, "Mi licenzieranno se..."

"Non vediamo l'ora di giocare la Champions". Queste sono state le prime parole di Luis Enrique , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund , ma senza ossesione perché "non è mai un buon segno". Le due squadre sono state sorteggiate nel girone F dove sono presenti anche Milan e Newcastle .

Il tecnico ha parlato in attesa della sfida del Parco dei Principi dopo un inizio di campionato non proprio positivo - nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro il Nizza di Farioli - ma l'l'allenatore del Psg ha ribadito: "Ci vuole tempo per acquisire il mio modo di giocare. Anche se è difficile chiederlo perché so come funzionano le cose e se i risultati non saranno buoni verrò licenziato".

Psg-Borussia Dortmund, le dichiarazioni di Luis Enrique

Nessuna paura, ma soltanto tanto concentrazione sul lavoro per provare a raggiungere gli obiettivi: "Noi allenatori viviamo di risultati, ma in ogni mia esperienza sono partito sempre così. Stiamo giocando bene, stiamo correndo con intensità, stiamo correndo molto con e senza palla, e per il momento il comportamento dei giocatori è stato irreprensibile". La ricetta per la Champions: "Partecipiamo a ogni competizione cercando di andare il più lontano possibile. Siamo ambiziosi e l'unico obiettivo che dobbiamo avere è giocare per vincere".

L'obiettivo è chiaro nella testa dell'allenatore così come l'idea sulla squadra: "Per vincere servono 23 giocatori e tutti disposti a giocare indipendetemente dal peso di ciascuno. Dobbiamo essere umili, ambiziosi e solidali". Su Dembelé:"I grandi giocatori possono giocare in qualsiasi posizione. Stiamo lavorando in un sistema senza un numero dieci, ma è un giocatore che può giocare sulle ali o al centro a seconda della situazione di gioco". In chiusura due parole sull'addio di Verratti:"Sono molto soddisfatto del mio centrocampo. Ugarte? È una delle sorprese più belle della stagione finora e sono sicuro che può migliorare ancora molto".