Diretta sorteggi Champions: Inter, Milan, Napoli e Lazio, gironi e squadre

I nerazzurri di Simone Inzaghi si augurano di replicare l'exploit della scorsa stagione, quando si arresero solo in finale al Manchester City. La squadra di Pep Guardiola ha finalmente sfatato un tabù ed è chiamata a difendere il titolo.

Sorteggi Champions League: regole e criteri

32 le squadre in griglia di partenza: 26 qualificate direttamente e sei che hanno superato i playoff vincendo gli spareggi. In questa fase del torneo nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate mentre le terze di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Uefa Europa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di Uefa Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Diretta tv e streaming dei sorteggi di Champions League

La cerimonia dei sorteggi della fase a gironi di Champions League, che dopo tre anni di assenza si svolgerà al Grimaldi Forum di Montecarlo, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Amazon Prime Video, sulla piattaforma Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

Quando si gioca la fase a gironi di Champions League

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

