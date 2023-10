Manchester United, Ten Hag: "Onana e Bayindir sono i due portieri giusti per noi"

Il Manchetser United sta vivendo un momento molto delicato. I Red Devils hanno perso l'ultima partita in Premier League contro il Crystal Palace e ora con il Galatasaray in Champions League, serve una vittoria per non complicare la qualificazione agli ottavi. I ragazzi di Ten Hag hanno perso all'esordio e un eventuale pareggio o sconfitta potrebbe metterli in difficoltà. L'allenatore ne ha parlato in conferenza stampa. Ha poi posto l'attenzione sul caso Antony , sulla crisi del gol di Rashford e sui prossimi avversari.

United-Galatasaray, le dichiarazioni di Ten Hag

Ten Hag ha messo subito alle spalle la sconfitta contro il Crystal Palace in Premier League: "Siamo delusi per il risultato. Bisogna analizzare la partita, vedere i problemi e andare avanti. Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, è un viaggio e ci saranno delle difficoltà. Ora serve carattere. Ci sono molti aspetti positivi, ma dobbiamo migliorare". Poi l'allenatore è tornato su Antony, reintegrato nella squadra: "Sarà preso in considerazione, si è allenato per la prima volta con la squadra ieri (1 ottobre ndr). Abbiamo un'ultima rifinitura, poi prenderemo una decisione". Sugli arbitri e le ultime polemiche in Inghilterra: "Non faccio spesso commenti su di loro perché fanno quello che devono fare. Gli standard devono essere alti perché si tratta della Premier League. Sono sicuro che fanno quello che possono, mi fido di loro".

Sul Galatasaray: "Sappiamo che hanno qualità, non ci sono solo Zaha e Icardi, ma anche Mertens e Ziyech. Dobbiamo difendere bene e dare il massimo per ottenere il risultato giusto". Su Rashford: "I fatti dicono che in questo momento non sta segnando, ma ha avuto delle opportunità, come contro il Brighton, dove ha avuto cinque o sei occasioni. Se lavora duramente con la giusta concentrazione e se la squadra intorno a lui lo rifornisce, lo aiuta e lo sostiene con i movimenti, allora il gol arriverà e Marcus è un giocatore capace di segnarne uno in ogni partita". Infine su Bayindir: "Se giocherà? Lo vedrete. In Coppa di Lega abbiamo scelto di far giocare di nuovo Onana perché il turco deve adattarsi agli standard inglesi. Ma dobbiamo anche far progredire Altay, questo è chiaro. Ha fatto un'ottima impressione in allenamento e sta crescendo molto, quindi siamo molto contenti. Siamo convinti di avere in squadra i due portieri giusti per fare il nostro lavoro".