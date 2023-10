Real, Ancelotti: "Napoli sfida difficile. E sull'esonero: "Scelta migliore"

"Il mio esonero con il Napoli? Se il rapporto tra allenatore e club non è positivo è meglio fermarsi. E' stata la decisione migliore sia per il Napoli che per me, visto che poi sono andato al Real Madrid, il miglior club al mondo. Giocheremo contro una delle migliori squadre d'Italia, con molte grandi individualità. Sarà una partita seria, completa, dovremo ripetere la gara col Girona che sicuramente può darci qualche suggerimento per la gara di domani". Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. Il tecnico del Real Madrid, ex Napoli, ha aggiunto: "Tornare a Napoli è un po' un ritorno al passato, ricordare il periodo passato qui, ci sono stati momenti buoni, momenti meno buoni e si viveva in una città meravigliosa. E' la partita più difficile della fase a gironi per noi".