Terzic, il pericolo Milan che non ti aspetti: "Pulisic, Leao e...Calabria"

"Dopo il Psg abbiamo cambiato mentalità". Edin Terzic ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Milan al Signal Iduna Park. Dopo il 2 a 0 del Parco dei Principi l'allenatore del Borussia Dortmund ha lavorato sulla testa dei suoi ragazzi: "Ci eravamo fatti troppi pensieri e preoccupazioni, ora saremo più coraggiosi". Così il tecnico dei gialloneri ha deciso di avvisare Pioli e i rossoneri prima della gara. L'obiettivo, per entrambe le formazioni, è quello di fare punti perché un altro passo falso (mezzo nel caso del Milan con lo 0 a 0 di San Siro col Newcastle) potrebbe compromettere il cammino in Champions League, tanto più in un girone complicato come quello F.