Diretta Milan-Newcastle ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Vincere per mettersi alle spalle il pesante ko nel derby contro l'Inter (5-1) e iniziare nel migliore di modi la fase a gironi della Champions League . È questo il diktat in casa Milan , impegnato alle 18.45 nel debutto della coppa dalle grandi orecchie contro il Newcastle del grande ex Sandro Tonali . Il centrocampista azzurro torna per la prima volta al Meazza da avversario dopo l'addio in estate. I rossoneri devono ripartire dalla semifinale della scorsa stagione mentre per gli inglesi si tratta della terza partecipazione alla competizione: nel 1997-98 e 2002-03 l'eliminazione arrivò già nella fase a gironi.

Intanto a Milanello si è rivisto Zlatan Ibrahimovic: "Doveva venire prima del derby ma poi ha avuto un impegno - rivela Pioli nella conferenza stampa della vigilia -. La sua presenza è sempre positiva". A proposito dei Magpies: "Il Newcastle è la classica squadra inglese con tanta intensità e fisicità. Ha diversi giocatori sopra il metro e 90, ma anche con giocatori di qualità". Su Tonali: "Sarà emozionante, lo abbraccerò con grande affetto. Sarà molto emozionante per lui tornare a San Siro e gli auguriamo il meglio, ma dalla partita successiva a quella contro di noi".

Milan-Newcastle: diretta tv e streaming

Milan-Newcastle, gara valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201)e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Infinity Plus.