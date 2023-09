Tifosi Newcastle, delirio a Milano: tuffi nella pioggia e nei Navigli!

MILANO - Dopo 20 anni di attesa il Newcastle torna in Champions League ed è subito serata storica per i Magpies che aprono la loro avventura nella massima competizione europea a San Siro contro il Milan . Notte importante per il club inglese con tanti tifosi giunti nel capoluogo lombardo per incitare e sostenere i propri beniamini. Gli uomini di Howe avranno il compito di affrontare i rossoneri di Pioli nella speranza di regalare ai propri supporters una gara indimenticabile.

Tifosi del Newcastle che a poche ore dal fischio d'inizio che vedrà Tonali affrontare la sua ex squadra, hanno letteralmente invaso il centro di Milano, animando con cori e gesta folli la zona dei Navigli e scatenando i social con le imprese immortalate dai tanti presenti.

Newcastle, tifosi in delirio a Milano

In pieno centro i tifosi dei Magpies hanno riempito pub e locali per poi essere sorpresi dalla pioggia. Contrattempo che non ha demoralizzato gli inglesi, anzi, molti hanno approfittato del temporale per esibirisi in scivolate "acrobatiche" a petto nudo nelle vie della città. I video sono diventati subito virali sui social, ma l'episodio più curioso è stato ripreso quando su Milano è tornato un pò di sole. Al passaggio di una canoa sui Navigli, un tifoso inglese ha deciso di lanciarsi in acqua per provare a sfidare a nuoto l'imbarcazione. Un pomeriggio folle in attesa del ritorno in Champions, contro il Milan, a San Siro.