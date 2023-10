PSG, Luis Enrique: "Newcastle avversario duro, Donnarumma..."

La Champions League del Psg è iniziata con la vittoria per 2-0 al Parco dei Principi contro il Borussia Dortmund . Primo passo verso la qualificazione in quello che rappresenta il vero e proprio girone di ferro di questa edizione: quello F. Nessuna gara "facile", neanche quella che i parigini affronteranno domani: Mbappè e compagni saranno ospiti al St. James' Park del Newcastle . Gli inglesi sono dal pareggio per 0-0 a San Siro contro il Milan .

Luis Enrique alla vigilia di Newcastle-Psg

A presentare la sfida in conferenza stampa Luis Enrique: "Nessuno avrebbe voluto pescare il Newcastle. Sono una squadra di altissimo livello con giocatori di altissimo livello. Pressano bene e hanno buone idee. Giocheranno davanti al pubblico di casa in Champions League per la prima volta dopo 26 anni. La pressione su Donnarumma? Tutti i portieri del mondo soffriranno la pressione di una squadra e di un pubblico come quello del Newcastle. Non solo Gigio Donnarumma, tutti i portieri".

Riecco Mbappé: "Sono sicuro che segnerà tanti gol e contribuirà ancora di più con gli assist. Sta progredendo bene ma ha ancora margine per migliorare".

Anche se non ha giocato contro il Clermont, Ugarte dovrebbe essere titolare contro il Newcastle: "C'è da lavorare per creare una squadra. Creare una squadra non significa mettere giocatori in ogni minuto di ogni partita. È facile dire dopo che Ugarte avrebbe dovuto giocare a Clermont. Non è un modo per costruire una squadra. Dobbiamo prendere decisioni che non sempre la gente capirà. Sto cercando di creare un gruppo con ventitré titolari e non solo di undici".