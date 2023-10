L’Inter-Benfica di Inzaghi: "Pali, traverse e Trubin…Thuram? Ecco come sta"

MILANO - Dopo il pari contro la Real Sociedad, l'Inter non sbaglia l'esordio stagione in Champions a San Siro e grazie ad un gol di Thuram conquista i tre punti contro il Benfica. Al termine della gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza così il match contro Di Maria e compagni: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la grande partita di stasera. Hanno giocato sabato e siamo tornati alle tre di notte da Salerno. I ragazzi sono stati encomiabili, ho visto un secondo tempo di grande livello". Decisivo il numero 9, ma tanti gli errori di Lautaro dppo il super poker a Salerno: "Siamo stati bravi a rimanere lucidi nonostante le parate di Trubin, pali, traverse e diversi episodi".

Inzaghi dopo inter-Benfica

Un secondo tempo di grande intensità per l'Inter che alla fine sono riusciti a bucare la difesa lusitana: "A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che eravamo in partita, giocavamo contro il Benfica che lo scorso anno ha vinto il campionato e che lo scorso anno ha giocato i quarti di Champions. Ora ha già vinto una Supercoppa". Poi conclude: "Ringrazio il pubblico per il sostegno. Ai ragazzi a fine primo tempo ho detto di rimanere in partita. Potevamo già andare in vantaggio e abbiamo avuto un paio di occasioni. La concentrazione e la voglia di vincere della squadra è stata impressionante. Thuram? Aveva un polpaccio indolenzito, speriamo non sia niente. I dottori sono abbastanza tranquilli ma bisogna aspettare 24 ore".