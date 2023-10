Serginho e Borussia Dortmund-Milan: "Sarà una bolgia, a noi piaceva così"

Esterno dal gol facile e dalla tecnica sopraffina. Uno che giocava sempre col sorriso. E che ha lasciato i solchi sulla fascia sinistra del Milan . Serginho ha affrontato per due volte il Borussia Dortmund al Westfalenstadion oggi, per ragioni di sponsor, ribattezzato Signal Iduna Park . E ricorda così le sensazioni di quello stadio: "La tifoseria è molto calda. E chiaramente si fa sentire. Ma per il livello odierno dei giocatori rossoneri, credo siano preparati anche per affrontare il muro giallo. Pensi che quando toccò a noi, c’erano tanti calciatori a cui piaceva vivere questi momenti. Per affrontare così non solo i propri avversari sul campo, ma anche per battere il tifo contro. Se poi vinci, fa ancora più piacere".

Che differenza c’è tra giocare a San Siro e contro il muro giallo?

"Pure al Meazza è difficilissimo: i tifosi del Milan si fanno sentire sia nel momento positivo, che in quello negativo. A Dortmund invece fanno più festa, più casino con fumogeni e bandiere gigantesche. Però la passione di entrambe le tifoserie resta enorme, tanto che come non è semplice giocare in casa del Borussia, lo stesso discorso vale per San Siro".

Pioli ieri a Milanello ha fatto allenare i giocatori mentre degli autoparlanti diffondevano i cori del Borussia per preparare i suoi ragazzi alla bolgia che troveranno in Germania.

"Il mister avrà voluto motivare di più la sua squadra, perché tanti ragazzi sono giovani e magari non avranno mai affrontato una tifoseria così calda lontani da San Siro. È una sorta di allerta, ma la motivazione deve esister già nei calciatori. Mi spiego: Se io non sono preparato per giocare una partita così importante, significa che non sono da Milan. Ora è il loro momento, quello ideale per dimostrare le qualità e il loro talento".