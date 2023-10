Morata show: tris Atletico al Feyenoord. Vince anche lo Shakhtar ad Anversa

Nel gruppo E di Champions League, che vede impegnata anche la Lazio, vince l'Atletico Madrid di Simeone in casa contro il Feyenoord per 3-2, grazie alla doppietta di uno strepitoso Morata. La sfida del Wanda Metropolitano si apre con gli ospiti in vantaggio grazie all'autorete di Hermoso, che sbaglia porta dopo un rimpallo sfortunato sulla conclusione del giapponese Ueda. Risponde subito l'Atletico che pareggia con Morata al 12° con il gol che viene convalidato grazie all'utilizzo del Var dopo la segnalazione di fuorigioco. Feyenoord di nuovo avanti con Hancko al 34° ma in pieno recupero Griezmann in rovesciata pareggia di nuovo i conti. La ripresa si apre subito con il vantaggio dei Colchoneros: cross sulla destra di Molina e Morata in spaccata mette dentro la palla della sua doppietta personale. In classifica, l'Atletico di Simeone si prende momentaneamente la vetta del girone a quota 4 punti, scavalcando di fatto la squadra di Arne Slot.