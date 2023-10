Diretta Union Berlino-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BERLINO (Germania) - Il Napoli campione d'Italia vuole proseguire il buon momento anche in Champions League, i ragazzi di Rudi Garcia fanno visita all'Union Berlino dell'ex Juventus Leonardo Bonucci per ritornare a vincere dopo il ko di misura contro il Real Madrid. I campioni d'Italia sono reduci dal netto successo a Verona per 3-1 a differenza dei tedeschi in crisi profonda da 8 ko consecutivi tra Bundesliga ed Europa. L'allenatore francese che ha le idee chiare: "Conosciamo bene la storia recente dell'Union Berlino. Li abbiamo studiati, sono in un momento difficile ma hanno buoni giocatori. Alcuni li conosciamo, come Bonucci. Vogliamo riprendere i punti persi contro il Real a Berlino. Il gruppo è unito da inizio stagione, non solo a Verona".