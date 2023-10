Garnacho come Maspero: la mossa prima del rigore al 97'

MANCHESTER (Inghilterra) - Con sofferenza il Manchester United trova il primo successo nella Champions League 2023-2024 riuscendo a battere di misura il Copenaghen nel terzo match del girone. Decisiva per Ten Hag la rete di Maguire e la parata di Onana al 97' sul rigore di Larsson. Il difensore inglese sblocca al 72' mentre il portiere ex Inter si esalta allo scadere nella sfida dagli undici metri per regalare la prima gioia europea al pubblico di Old Trafford. Prima del rigore parato da Onana è stato però Garnacho a giocare di astuzia: il giovane talento dei Red Devils ha infatti scavato il dischetto del penalty.