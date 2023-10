Diretta Feyenoord-Lazio ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROTTERDAM (OLANDA) - Archiviato il successo in campionato contro il Sassuolo (2-0) la Lazio vola in Olanda per sfidare il Feyenoord nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti occupano attualmente il primo posto del Gruppo E insieme all'Atletico Madrid dopo il pareggio in extremis proprio contro il Cholo e il successo, anch'esso arrivato allo scadere, al Celtic Park. La formazione di Arne Slot insegue a -1, pertanto far risultato oggi sarebbe importantissimo per i capitolini. Il Feyenoord, dopo il 2-0 al debutto in casa contro gli scozzesi, ha perso 3-2 al Wanda Metropolitano. Le due formazioni si sono sfidate anche lo scorso anno in Europa League, con la Lazio che ha avuto la meglio all'andata per 4-2 e ha perso all'ultima giornata in Olanda (1-0) venendo così retrocessa in Conference League. Precedentemente si erano ritrovate una di fronte all'altra anche nella Champions League 1999-00: successo per 2-1 firmato Tomasson (doppietta per il futuro milanista) degli olandesi all'Olimpico e 0-0 al De Kuip. "Il Feyenoord non ha niente in meno dell’Atletico Madrid.Sta segnando con una continuità pazzesca: dallo scorso anno quando hanno perso a Roma non hanno più perso per 22 partite. Erano già difficili da affrontare lo scorso anno e quest’anno forse sono anche migliorati”, ha commentato Sarri nella conferenza stampa della vigilia mettendo in guardia i suoi.