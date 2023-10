INVIATO A PARIGI - Prepartita movimentato al Parco dei Principi dall’ingresso in campo di Gigio Donnarumma per il riscaldamento, proprio vicino allo spicchio dei tifosi del Milan che hanno rivolto al portiere ogni tipo di coro insultante. Questo ha provocato frizioni immediate con i tifosi del Paris Saint-Germain che popolavano il settore vicino a quello che ospitava i tremila sostenitori rossoneri: così gli steward hanno creato un cuscinetto di sicurezza per evitare contatti pericolosi.