Psg, Skriniar: "A Marotta non rispondo. Milan? Sempre bello quando perde"

Skriniar risponde a Marotta e punge il Milan

Dopo sei stagioni passate a San Siro con l'Inter, Skriniar è pronto a sfidare il Milan con un'altra veste, quella del Psg. In conferenza stampa ha presentato il match: "So benissimo come giocare qua, so come affrontarli da avversario, avendo giocato tanti derby. Dobbiamo rimanere concentrati". Lo slovacco ha parlato del suo avvio di stagione: "Sapevo che non sarebbe stato facile, però sono contento. Ho sempre più fiducia, anche se c'è tanto da migliorare. Mi piace lo stile di gioco di Luis Enrique, fatto di possesso palla, pressing alto e recupero". Il difensore ha fatto chiarezza anche sul suo addio all'Inter, rispondendo a una domanda circa le parole di Marotta: "Non voglio creare polemiche. Io so come è andata, anche il club lo sa". Poi ha concluso: "Con i miei ex compagni ci sentiamo e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde".