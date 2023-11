Il Milan torna on fire: Psg ribaltato. Lazio ok, chi ferma Morata?

Il Milan risorge. E lo fa nella partita più importante, vincendo 2-1 in casa contro il Psg dell'ex Donnarumma nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. La formazione di Pioli, dopo gli ultimi risultati deludenti, batte in rimonta i campioni di Francia e si rilancia in Europa per la qualificazione agli ottavi di finale. L'ex Inter Skriniar sblocca al 9' minuto di gioco e Leao risponde subito dopo con una fantastica rovesciata. A inizio secondo tempo, poi, la rete decisiva firmata da Giroud di testa su assist di Theo Hernandez. Ora nel gruppo F comanda il Borussia Dortmund a quota 7, con il Psg secondo con 6 punti e il Milan terzo a 5 mentre il Newcastle è ultimo a 4.

Vince in casa e ottiene una vittoria fondamentale per il cammino in Champions anche la Lazio, che stende 1-0 il Feyenoord grazie al gol di Ciro Immobile (200 reti in biancoceleste) nel recupero del primo tempo. La squadra di Sarri soffre ma ottiente tre punti preziosi.

Vincono City e Atletico Nell'altra partita del girone E, goleada dell'Atletico a Madrid contro il Celtic: finisce 6-0 per i colchoneros con un super Morata, autore di una doppietta. Oltre ai due gol dell'ex Juventus, doppietta anche per Griezmann e gol per Lino e Niguez. La formazione di Simeone è prima nel gruppo con 8 punti, la Lazio è seconda a quota 7 mentre il Feyenoord insegue a 6 e il Celtic è ultimo fermo a un punto. Successo casalingo anche per il City (3-0 allo Young Boys con la doppietta di Haaland e la rete di Foden) e vittoria del Lipsia in casa della Stella Rossa: Guardiola e tedeschi ottengono così la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.

