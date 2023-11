Leao super, Immobile da record, Morata-Haaland show: tutti i gol Champions

Vincono anche Atletico e City

Il Manchester City campione in carica ha superato per 3-0 lo Young Boys e staccato il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Nel girone della Lazio, vittoria a valanga dell'Atletico Madrid per 6-0 sul Celtic con doppiette di Morata e Griezmann. Nelle altre gare, successo del Porto per 2-0 sui belgi dell'Anversa e del Lipsia per 2-1 in casa della Stella Rossa. Anche i tedeschi staccano il pass per gli ottavi nello stesso girone del City. Guarda tutti i gol del martedì di Champions.