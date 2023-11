Agnelli “riappare” a Dortmund: il perché della coreografia Champions

Andrea Agnelli coinvolto ieri sera nella protesta dei tifosi del Borussia Dortmund durante la partita di Champions League contro il Newcastle in Germania. I tifosi gialloneri, infatti, sono stati protagonisti di una particolare contestazione al Signal Iduna Park in occasione della sfida contro il club inglese attaccando soprattutto Nasser Al-Khelaifi, Gianni Infantino e l'ex presidente della Juventus . E Ceferin dove sarebbe? Curioso anche il fatto che Agnelli, ormai fuori da ogni ruolo e che ha da sempre tentato di porre un freno ai club stato, sia stato accomunato al patron del Psg e dell'ECA e al presidente della Fifa.

Agnelli con... Infantino e Al-Khelaifi. Dov'è il nesso?

I tifosi del Borussia hanno lanciato in campo anche lingotti d'oro durante la partita in risposta alla proprietà araba dei Magpies, ma la protesta più "significativa" è stata quella a inizio gara. Quando il settore più caldo del tifo del Dortmund ha esposto uno striscione che raffigurava le sagome del presidente del Psg e dell'ECA Al-Khelaifi, del presidente Fifa Infantino e di Agnelli (disegnato con il cappellino della FIAT in testa) e con la scritta "Non vi interessa lo sport: tutto ciò che vi interessa sono i soldi".

L'ex numero uno della Juve è stato coinvolto in questa contestazione in riferimento alla Superlega, di cui era il paladino. Oggi Andrea Agnelli non ha alcun tipo di vincolo, ha lasciato ogni carica e può lavorare in tutta serenità per il calcio europeo come dichiarato nell’assemblea dei soci dello scorso gennaio nel suo discorso di saluto: “Quando ero nell’Eca e membro dell’Uefa era evidente la non sostenibilità del sistema con una disaffezione dei tifosi”.