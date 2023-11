Pioli, il Milan e Sinner: "Non solo la sua grinta. Partita da svolta"

MILANO - Ritrovato il successo in campionato grazie all'1-0 alla Fiorentina firmato Theo Hernandez (su rigore) il Milan torna in campo martedì alle 21 quando al Meazza ospiterà il Borussia Dortmund nella quinta gara della fase a gironi della Champions League. Quella contro i gialloneri è una sfida importantissima: attualmente i tedeschi sono al comando del Gruppo F a quota sette, seguiti dal Psg a -1, il Milan a -2 e il Newcastle a -3. Tutto, dunque, è ancora possibile e gli ultimi 180 minuti saranno quindi decisivi. In caso di sconfitta e vittoria del Psg in casa contro gli inglesi, il Diavolo sarebbe eliminato. I rossoneri hanno raddrizzato la situazione grazie al successo in casa contro i francesi e nell'ultimo turno faranno visita ai Magpies (13 dicembre alle ore 21). Il tecnico del Diavolo Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia ha presentato la partita.