Il Milan torna a vincere: Theo Hernandez su rigore stende la Fiorentina

Il Milan torna alla vittoria in Serie A. La squadra di Pioli rialza la testa dopo il pareggio in casa del Lecce e a San Siro si impone con il risultato di 1-0 contro la Fiorentina. A decidere la sfida è stato un gol su calcio di rigore realizzato da Theo Hernandez in chiusura di primo tempo, con la squadra di Italiano che nella seconda frazione di gara ha aumentato la pressione senza però essere precisa. Da segnalare l'ingresso in campo di Francesco Camarda all'84': nato il 10 marzo 2008, l'attaccante rossonero è l'esordiente più giovane di sempre nella storia della Serie A. Il successo riporta il Milan al terzo posto, mentre la Fiorentina resta ferma in sesta posizione in attesa delle partite di Roma e Bologna.