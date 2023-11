Il Lecce riacciuffa il Milan e spaventa Pioli: traversa e 3-2 annullato!

Il Milan non riesce ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il grande successo arrivato in Champions League contro il Psg . I rossoneri, che hanno dovuto fare i conti l'infortunio di Leao (costretto ad uscire dal campo dopo appena 9'), hanno subito la rimonta del Lecce dopo essersi portati in vantaggio grazie alle reti del solito Giroud e Reijnders . A rispondere al francese e all'olandese ci hanno pensato Sansone e Banda nel secondo tempo firmando il definitivo 2-2. Fa discutere il gol annullato all'ultimo minuto a Piccoli , che aveva realizzato il 3-2 con un gran tiro da fuori area salvo poi vederlselo annullato per aver commesso un fallo in attacco. Il Milan perde così l'occasione per tornare a vincere anche in Serie A dopo più di un mese e di mettere pressione a Juventus e Inter impegnate rispettivamente contro Cagliari e Frosinone .

Lecce-Milan, la partita

La sfida inizia con la pessima notizia dell'infortunio rimediato da Leao, che in seguito ad uno scatto in profondità sente tirare il flessore della coscia destra ed è costretto a lasciare il campo. Gli ospiti non si fanno condizionare dalla sostituzione obbligata e sbloccano la sfida grazie alla rete di Giroud al 28' su assist di Theo Hernandez. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti: Reijnders al 35' sfrutta al meglio il passaggio decisivo di Chukwueze e deposita in porta il pallone per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella seconda frazione di gara il Lecce rialza la testa e nel giro di quattro minuti si consuma lo psicodramma per i rossoneri: al 66' Sansone accorcia e al 70' Banda trova la rete del 2-2. Nelle fasi finali della sfida i padroni di casa sfiorano addirittura il vantaggio con il palo colpito ancora da Sansone prima dell'espulsione per Giroud. Per chiudere un match ricco di emozioni e colpi di scena ecco che al 94' Piccoli realizza il gol del 3-2, ma Abisso decide di annullare per un fallo in attacco dopo un check al Var.