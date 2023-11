Milan ko, Champions a rischio. Mbappé salva il Psg al 98', rimonta City

MILANO - Nella penultima gara della fase a gironi della Champions League, il Milan cade a San Siro contro il Dortmund e vede la qualificazione agli ottavi appesa ad un filo. Partenza super del Milan che ha subito l'occasione del vantaggio: Chukwueze guadagna un calcio di rigore, ma Giroud si fa ipnotizzare da Kobel. Dall'altra parte è invece Calabria ad atterrare Bynoe-Gittens e dagli undici metri Reus non perdona per il vantaggio Dortmund. Il pari rossonero è affidato ad una gran giocata di Chukwueze (al primo gol in stagione) che dopo uno slalom gigante infila un diagonale perfetto, ma Bynoe-Gittens rimete la freccia per i gialloneri nella ripresa ed Adeyemi cala il tris, con la complicità di Maignan, che chiude i giochi. Dortmund agli ottavi e prima nel girone grazie al pari all'ultimo respiro del Psg contro il Newcastle . Risposta indecisa di Donnarumma sulla conclusione di Almiron, Isak ribadisce in rete l'1-0 Magpies che resiste, grazie ad un super Pope, fino al 96' quando un tocco di mano di Livramento concede a Mbappé l'occasione per l'1-1 che rimanda il discorso qualificazione di Pioli, Luis Enrique e Howe agli ultimi 90'.

Nel girone della Lazio, l'Atletico Madrid vince, strappa il pass per gli ottavi e battendo il Feyenoord 3-1 qualifica anche i biancocelesti di Sarri. Sfortunata autorete in apertura di Geertruida, prodezza di Hermoso per il raddoppio e altro autogol di Gimenez per il tris colchoneros (inutile il momentaneo 1-2 di Wieffer). Stacca il pass per il club delle migliori 16 anche il Barcellona che ribalta il Porto (Conceicao si giocherà la qualificazione all'ultima giornata con lo Shakhtar). Aprono gli ospiti con Pepe, risposta immmediata dei blaugrana con Cancelo e poi con Joao Felix che completa il ribaltone, tutto portoghese, per la gioia di Xavi. City e Lipsia si danno battaglia per il primo posto con la qualificazione già al sicuro: avanti di due i tedeschi con la doppietta di uno scatenato Openda, i citizens reagiscono nella ripresa con Haaland, Foden e Alvarez completando la rimonta da 0-2 a 3-2. Il terzo posto è dello Young Boys con il 2-0 sulla Stella Rossa.

