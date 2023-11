Galatasaray, dalla Juve allo United? ‘Italiani’ pronti allo scherzetto Champions

Dieci anni fa ci pensarano il campo gelato e un tiraccio dell’ex interista Wesley Sneijder a eliminare la Juventus di Antonio Conte dalla Champions League già nella prima fase. Quest’anno, invece, sarà uno stadio infuocato come sempre e una rosa allegra e ‘italiana’ quella del Galatasaray che sfiderà il Manchester United in una gara praticamente da dentro o fuori. Perché in questo momento i turchi hanno un punto in più degli inglesi, ultimi in classifica, e li hanno già sconfitti in un agonico confronto a Old Trafford.

Inferno

Se già di solito l'Ali Sami Yen spicca per il debordante delirio che lo contraddistingue, ci si può solo immaginare l'incendio emozionale che irradieranno i paraggi e le viscere dello storico stadio sito nella periferia nord di Istanbul quando stasera i beniamini locali giallorossi scenderanno in campo contro gli inglesi. Persino i famigerati Red Devils avranno paura dell'inferno autoctono, un avamposto infuocato nel quale la battaglia durerà oltre i 90 minuti e non ci sarà spazio per l'indulgenza.

L'occasione fa l'uomo ladro, ma anche e soprattutto furbo. E al Gala, dopo la pesante sconfitta dell'Allianz Arena, hanno capito bene che quella di domani è l'occasione più importante dell'anno per fare la storia. Mentre in campionato presumibilmente se la giocheranno fino alla fine con il Fenerbahce, con il quale sono adesso appaiati in vetta, è in Europa che possono fare il botto storico. Senza una squadra davvero solida come quella che nel 2013 fece tremare addirittura il Real Madrid di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale, i Leoni punteranno tutto sul fattore ambientale per stanare i Diavoli, in una temperatura altissima a livello mentale che solo loro possono sostenere.

La carica degli 'italiani'

A suonare la carica ci saranno vari ex giocatori di Serie A, due dei quali sono titolari indiscutibili. Il primo è il capitano Fernando Muslera, che dopo anni alla Lazio è diventato idolo sul Bosforo e con la sua esperienza vuole ottenere un altro grande risultato. Il 37enne portiere uruguaiano, unico sopravvissuto della grande vittoria contro la Juve di dieci anni fa, è il principale leader della squadra di Okan Buruk. E insieme a lui come elemento esperto e capace di motivare i suoi ci sarà quel Mauro Icardi che sta vivendo una seconda giovinezza sul Bosforo, dove la passione della gente gli ricorda la sua Rosario natale. Capocannoniere in campionato con 11 reti, uno in più dell'ex romanista Edin Dzeko, l'argentino ha segnato due reti in quattro incontri in Champions, e stasera avrà l'occasione di punire nuovamente lo United.

Oltre a loro, altri due 'italiani' come b, cervello del centrocampo, e Dries Mertens, pronto a entrare a partita in corso per produrre scariche elettriche potenzialmente devastanti, saranno tra i giannizzeri pronti a fare lo scherzetto alla flotta inglese che proverà a saccheggiare il Corno d'oro. Giocare in casa, però, è un vantaggio importantissimo per i turchi, uno di quegli eserciti che sa perfettamente arroccarsi dentro le proprie mura per poi sferrare all'improvviso l'attacco vincente.