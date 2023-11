Disastro Onana, il pari con il Galatasaray inguaia lo United. Siviglia fuori!

Nella quinta giornata dei gironi di Champions League il Galatasaray recupera il Manchester United inchiodandolo sul 3-3 mentre il PSV beffa il Siviglia nel finale, rimontando le due reti di svantaggio. Parte bene il Manchester United che all'11° già mette la testa avanti grazie alla rete di Garnacho , la seconda consecutiva dopo la perla di domenica scorsa in Premier League contro l' Everton . Passano sette minuti e arriva il raddoppio firmato da Bruno Fernandes , abile a sfruttare l'assist di Shaw . Il Galatasaray accorcia le distanze al 29° grazie al gol di Ziyech su punizione. A inizio ripresa arriva il tris dei Red Devils: bravo McTominay a smarcarsi in area e a trafiggere Muslera per la terza volta. Ma al 62° ancora Ziyech sempre su punizione riaccende le speranze per i turchi ma sul gol del marocchino pesa la papera di Onana . Speranze che si trasformano in realtà grazie a Akturkoglu che regala il pari al Galatasaray al minuto 71. A causa del 3-3 finale lo United è ora a 4 punti mentre il Galatasaray sale a 5.

Siviglia-Psv, la cronaca

Siviglia in vantaggio al 29° minuto: cross di Rakitic su punzione e Sergio Ramos di testa batte Benitez. Passano dieci minuti e i padroni di casa raddoppiano: Djibril Sow firma il 2-0 ma il Var annulla per fallo di mano. Inizia la ripresa e questa volta il Siviglia raddoppia per davvero grazie al marocchino En Nesyri che sfrutta al meglio l'assist di Acuna. Ma al 66° gli spagnoli restano in dieci uomini a causa del rosso estratto a Ocampos: passano due minuti e Saibari accorcia le distanze per il PSV. All'82° ecco il pari olandese che arriva grazie alla sfortunata deviazione di Gudelj nella propria porta. Ma la beffa per la squadra di Alonso è dietro l'angolo: al 92° Ricardo Pepi di testa mette alle spalle di Dmitrovic la palla del 3-2 finale, condannando gli spagnoli all'ultimo posto nel gruppo B e all'eliminazione dalla Champions con un turno di anticipo.