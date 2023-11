Kvaratskhelia, il padre insiste: "Sogna di giocare nel Real Madrid"

"Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Ha sempre sognato e sono convinto che continui a sognarlo ancora di giocare nel Real Madrid. Nella mia famiglia sono tutti tifosi dei Blancos, tranne me. Per questo è stata una partita molto speciale". Così Badri Kvaratskhelia, padre dell'attaccante del Napoli, ribadisce a Geo Team dopo Real Madrid-Napoli 4-2 l'ormai più che conclamato debole di suo figlio per le Merengues.