Siviglia fuori da tutto! Lens all’ultimo respiro, è in Europa League

Entrambe già eliminate dalla Champions League con un turno di anticipo, il Lens batte in casa il Siviglia e si qualifica in Europa League. Clamoroso il ko del Siviglia che con questa sconfitta è fuori da tutto. Gara sbloccata al 63° minuto da Frankowski che su rigore batte Dmitrovic. Sarà un altro tiro dal dischetto a regalare il pari a Siviglia grazie alla realizzazione di Sergio Ramos. La rete che beffa gli spagnoli avviene in pieno recupero e la firma Fulgini.