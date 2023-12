Inter e Napoli, ottavi di ferro: chi rischiano. Dramma United, ciao Bonucci

L'Inter non va oltre lo 0-0 con la Real Sociedad nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League e chiude al secondo posto il gruppo D. Partita complicata a San Siro per i nerazzurri, che ci hanno provato ma non sono riusciti a trovare la via del gol. Simone Inzaghi deve accontentarsi della seconda posizione. Nell'altra sfida del girone, il Benfica vince a Salisburgo 3-1 con un grande Di Maria (gol e assist per l'ex Juventus) e la rete di tacco di Cabral all'ultimo minuto e va in Europa League. Raggiunge l'obiettivo degli ottavi di finale di Champions, il Napoli di Walter Mazzarri, che batte 2-0 (autogol di Saatci e rete di Osimhen) il Braga allo stadio Maradona e accede alla fase ad eliminazione diretta come seconda del girone.