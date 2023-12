Karius, l'incredibile parabola: da Diletta Leotta a titolare contro il Milan?

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - È emergenza portieri in casa Newcastle. Gli inglesi, che alle 21 affrontano il Milan in una sfida decisiva nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League, devono fare a meno del titolare Pope, out almeno per quattro mesi a causa di una lussazione alla spalle, ma anche il secondo Dubravka ha accusato problemi alla spalla dopo il match di Premier League contro il Tottenham. "Non si sa ancora se ce la farà a scendere in campo", ha detto il tecnico dei Magpies Howe nella conferenza stampa della vigilia. Se l'estremo difensore slovacco non dovesse fornire le giuste garanzie ecco che toccherebbe a Loris Karius.

Karius, l'ultima vola in Champions fu un incubo Il portiere tedesco, arrivato la scorsa stagione al St James' Park, ha fin qui giocato una sola partita con il Newcastle, la finale di Carabao Cup del 26 febbraio scorso persa contro il Manchester United (2-0). In quell'occasione Pope era squalificato mentre Dubravka era infortunato. Stasera contro i rossoneri, dunque, potrebbe tornare in campo a distanza di quasi dieci mesi dall'ultima volta. Sono invece passati 2027 giorni (5 anni, 6 mesi e 22 giorni) dall'ultima apparizione in Champions League. Era infatti il 26 maggio 2018 quando scese in campo per difendere i pali della porta del Liverpool nella finale contro il Real Madrid. Una serata da dimenticare per il classe '93, protagonista assoluto con due papere, una sul gol di Benzema e una su quello di Bale.

Karius cerca il riscatto contro il Milan Dalla notte di Kiev, Karius non ha più messo piede in campo durante un match della coppa dalle grandi orecchie e la sua carriera ha preso una parabola discendente. Il portiere, diventato papà di una bimba (Aria) avuta con Diletta Leotta, infatti, ha poi lasciato i Reds andando al Besiktas, che però giocava l'Europa League, e poi all'Union Berlino, fuori dalle competizioni europee nella stagione 2020-21. Stasera, nella delicata sfida contro il Diavolo, potrebbe avere la sua grande occasione: un'opportunità da non perdere per riscattarsi dopo la serata horror di Kiev.

