Juve, Phillips gioca e segna: tombola City. Young Boys in Europa League

Nel pomeriggio si sono concluse le ultime sfide del Gruppo G della fase a gironi di Champions League . Il Manchester City , campione in carica, si era già assicurato il primo posto in classifica e nel match valevole per la sesta giornata si è imposto anche in casa della Stella Rossa con il risultato di 3-2. La squadra di Guardiola chiude dunque il girone con 6 vittorie su 6 partite giocate.

Stella Rossa-Manchester City, la partita

Ad aprire le marcature ci ha pensato il 2003 Hamilton, al debutto assoluto con la maglia dei Citizens, prima del raddoppio di Bobb. I padroni di casa hanno accorciato le distanze con Hwang In-Beon ma Phillips (idea della Juventus per il centrocampo in vista del mercato di gennaio) ha ristabilito il doppio vantaggio su rigore all'85'. Inutile il gol di Katai per il 3-2 finale. Il terzo posto e l'accesso in Europa League se lo guadagna dunque lo Young Boys, che perde in casa del Lipsia per 1-2 ma resta a +3 proprio sulla Stella Rossa.