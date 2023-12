Sudakov, attrazione Juve: Yildiz può rivoluzionare il mercato di gennaio

TORINO - Ci si avvicina ad ampie falcate al via del mercato di gennaio: contatti e video conferenze sono quotidiani, intanto le società preparano strategie e calendarizzano incontri. La Juventus non fa eccezione anche se «sta bene così», come comprensibilmente dice il ds Manna: giusto, perché il gruppo bianconero sta dimostrando di potersela giocare con l’Inter nella corsa scudetto, nonostante lo stesso dirigente sappia e dica che «la rosa era pensata con due giocatori in più», ovvero due centrocampisti, Pogba e Fagioli. Numericamente manca uno lì in mezzo, però la Juventus potrebbe anche compiere una scelta diversa: l’importante è «cogliere l’opportunità», qualora dovesse presentarsi. E per opportunità non si intende soltanto un affare low cost.