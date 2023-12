Yildiz, l'Arsenal fa sul serio: la cifra che può far vacillare la Juventus

A novembre un popolo intero, quello turco, ha scoperto le potenzialità di Kenan Yildiz . Non una sorpresa, in realtà, per i vari Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas che già in estate avevano tentato un approccio con la Juventus per sondare il terreno: 10/12 milioni non sarebbero bastati per intavolare una trattativa per il 18enne nato a Ratisbona, in Baviera.

L’esplosione con la Juve deve ancora arrivare del tutto, dopo aver esordito in prima squadra e aver lasciato il segno in Next Gen. Ma è con la Nazionale turca che Yildiz ha trovato il palcoscenico ideale per farsi conoscere ovunque: esordio da titolare, con gol, alla Germania che avrebbe potuto essere la sua Nazionale, ma che non l’ha mai cercato. Una serata perfetta che ha portato alla ribalta il talento, tecnico e fisico, della stellina bianconera: la Juventus lo aveva preso a parametro zero nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco, ora vale almeno il triplo di quello che avevano offerto i top club turchi qualche mese fa.

Arsenal su Yildiz: la posizione di Allegri

Quella notte magica ha acceso i riflettori della Premier League sul gioiellino turco nato in Germania: si è parlato di un interessamento del Liverpool, ma sarebbe l’Arsenal il club maggiormente attento alla situazione di Yildiz, anche nella finestra di mercato invernale. Non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale, ma le voci sono in aumento. E anche la posizione della Juventus può cambiare rispetto a qualche settimana fa. In realtà quella di Allegri è sempre la stessa: l’attaccante classe 2005 va tenuto, dopo il rinnovo di contratto fino al 2027 con adeguamento dello stipendio e passaggio ufficiale in prima squadra.

