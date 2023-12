"Yildiz piace a una big della Premier": Juve, l'allarme dalla Turchia

L' Arsenal si muove sul mercato in vista di gennaio, e starebbe guardando in Italia alla ricerca di una punta giovane. Nell'occhio dei Gunners, secondo quanto riportato da Turkish-Football, sarebbe finito Kenan Yildiz . Il classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e ora stellina della Juventus , piacerebbe e non poco alla squadra di Arteta .

"Arsenal, occhi in casa Juve: piace Yildiz"

L'Arsenal, attualmente prima in classifica in Premier League, starebbe osservando Yildiz e avrebbero chiesto al bianconero sulla sua disponibilità al trasferimento, ma senza presentare ancora un'offerta ufficiale alla Juventus: questa la situazione descritta da Turkish-Football. Per la testata turca la squadra del nord di Londra sarebbe intenzionata ad accaparrarsi Yildiz già nel mese di gennaio. Nelle ultime settimane Yildiz è diventato un punto fermo della prima squadra di Massimiliano Allegri, dopo aver trascorso la passata stagione tra Juventus Primavera e Next Gen.