Sudakov, mossa scudetto Juve: quanto costa e come lo impiegherebbe Allegri

TORINO - Il nome di battesimo si scrive Heorhij, occidentalizzato in Georgiy: complicato come quello di Kvara, ma almeno il cognome è di più semplice pronuncia. Sudakov: facile, no? Meno semplice prenderlo: chiedetelo a Cristiano Giuntoli. L’ucraino è il “Mister X” del mercato bianconero, nemmeno troppo misterioso perché il corteggiamento ha radici profonde: il dt bianconero è andato a vederlo dal vivo, approfittando degli impegni della Nazionale con l’Ucraina, e l’interesse è, se possibile, aumentato. Così come il prezzo del cartellino di proprietà dello Shakhtar Donetsk: 30 milioni, forse trattabili a 25, con una formula che possa accontentare tutti. Al momento è più una dichiarazione di intenti che una trattativa: è un piano, che può decollare, specialmente a gennaio, però solo a determinate condizioni e al concretizzarsi di determinate situazioni.