Maxi-squalifica di quattro anni? Pogba si mostra sereno a Dubai

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - In attesa del giudizio definitivo previsto per metà gennaio, dopo la richiesta di quattro anni di squalifica da parte della Procura antidoping del Coni per la positività alla Dhea, Paul Pogba si allena a Dubai. Il francese Campione del mondo nel 2018, infatti, sospeso in via cautelare lo scorso 11 settembre, non può farlo con i compagni di squadra della Juventus al Jtc alla Continassa, e si è recato negli Emirati, dove ha svolto alcune sedute in compagnia dell'ex bianconero Miralem Pjanic, ora in forza allo Sharja, e del tennista russo Andrej Rublev, come testimoniato dagli stessi protagonisti su Instagram.