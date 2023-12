Qualificate Champions, retrocesse in Europa League ed eliminate: il quadro

La fase a gironi della Champions League si è chiusa con una serata ricca di gol, emozioni e sorprese. Si è definito così il quadro delle squadre che giocheranno gli ottavi di finale, delle retrocesse in Europa League e delle squadre eliminate da tutte le coppe europee. Inter, Napoli e Lazio sono le tre italiane che sono riuscite a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, tutte da seconde in classifica. I nerazzurri di Inzaghi sono arrivati dietro la Real Sociedad, il Napoli dietro il Real Madrid e la Lazio dietro l'Atletico Madrid. Il Milan è arrivato terzo nel girone con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle e giocherà i playoff di Europa League.