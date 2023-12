Sorteggi Champions ed Europa League LIVE: orari, diretta e dove vederli

Tutto pronto a Nyon per i sorteggi degli ottavi di finale di Champione League , seguito da quello dei play-off di Europa League . Alle ore 12 scopriremo chi saranno le avversarie di Inter , Napoli e Lazio , inserite nella seconda fascia e che pescheranno solo le vincenti dei gironi di qualificazione. Alle ore 13, invece, spazio a Milan e Roma che dovranno affrontare gli spareggi di Europa League, vedendosela con due squadre retrocesse dalla massima competizione europea. Per quanto riguarda la Conference, la Fiorentina è già qualificata agli ottavi di finale e alle 14 verrà estratto l'accoppiamento delle squadre che la squadra di Italiano potrebbe incontrare al prossimo turno.

Sorteggi Champions League: le avversarie delle italiane

Le tre italiane in corsa sono tutte inserite nella seconda fascia, non avendo vinto i rispettivi gironi di qualificazione. Gli ottavi di finale, come da regolamento, si svolgeranno in una doppia sfida di andata e ritono. Di seguito le fasce:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atletico Madrid

Seconda fascia: Napoli, PSV Eindhoven, Inter, PSG, Lazio, Lipsia, Copenaghen, Porto

Sorteggi Europa League: le possibili avversarie di Milan e Roma

Milan e Roma saranno impegnate negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Terza nel suo girone di Champions, i rossoneri sono retrocessi nella seconda competizione europea, raggiungendo così la squadra di Mourinho. Di seguito le fasce del sorteggio:

Prima fascia: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar Donetsk

Seconda fascia: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes, Roma, Qarabag

Diretta tv e streaming dei sorteggi di Champions League

La cerimonia dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e dei play-off di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20 a partire dalle ore 12. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Amazon Prime Video, sulla piattaforma Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito

Sorteggi Champions: cosa dicono i bookie?