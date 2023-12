Inter, altra spagnola in Champions: il precedente che fa sognare

L'Inter giocherà contro l'Atletico Madrid di Simeone negli ottavi di finale di Champions League . Lo ha stabilito il sorteggio a Nyon . Dopo aver conquistato il passaggio del turno da seconda del girone, i nerazzurri saranno impegnati contro i colchoneros nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club. Un sorteggio che fa ben sperare la formazione di Simone Inzaghi per una particolare statistica.

L'Inter, le spagnole e il Triplete del 2010

Beccando l'Atletico agli ottavi, per l'Inter si tratta di una Champions in salsa spagnola. I nerazzurri, infatti, giocheranno quattro partite contro squadre di Liga dopo aver già incontrato due volte la Real Sociedad nella fase a gironi. L'ultima volta che è successo l'Inter ha vinto la Champions. Era l'edizione 2009/10, l'annata del Triplete interista in cui la formazione di Mourinho affrontò quattro volte il Barcellona.