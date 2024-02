Brahim Diaz, eurogol decisivo: Real batte Lipsia. City show, tris al Copenaghen

Lo spettacolo della Champions League è tornato. In serata si sono giocate le prime gare d'andata degli ottavi di finale che hanno visto scendere in campo il Real Madrid sul campo del Lipsia e il Manchester City in casa del Copenaghen. I Blancos di Ancelotti si sono imposti sul campo dei tedeschi con il risultato di 1-0. Dopo appena 2' viene annullato un gol a Sesko e la sfida nel primo tempo risulta abbastanza equilibrata, con entrambe le squadre abbastanza imprecise in fase realizzativa. A sbloccare il punteggio ci pensa una perla di Brahim Diaz al 48': l'ex Milan si libera senza problemi di ben tre avversari e realizza la rete del vantaggio con un bel tiro a giro su cui il portiere avversario non può fare niente. La squadra di Ancelotti sfiora il raddoppio al 72', quando Vinicius centra il palo dopo una bella giocata.