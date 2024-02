Ancelotti: "Brahim Diaz? Gol spettacolare. Il Lipsia al Bernabeu..."

Il Real Madrid torna a giocare in Champions League e lo fa vincendo di misura sul Lipsia grazie ad un eurogol dell'ex Milan Brahim Diaz. Dopo essersi aggiudicato l'andata degli ottavi di finale, Carlo Ancelotti si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione dei suoi: "Partita difficile come previsto. Potevamo vincere con più gol di scarto, ma anche pareggiare. Torniamo a casa soddisfatti con questo piccolo vantaggio che ci siamo presi su un campo difficile, poi ci sarà un ritorno. Brahim Diaz? Credo sia stato un colpo, domani lo valuteranno. Ha fatto una partita importante con un gol spettacolare".